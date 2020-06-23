الإفتاء المصرية: قرار السعودية بمحدودية الحج يتفق مع الشريعة

كل الوطن – روسيا اليوم: أعربت الإفتاء المصرية، عن تأييدها لقرار السلطات السعودية إقامة الحج هذا العام بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات، واقتصاره على المقيمين داخل المملكة، بهدف مواجهة انتشار كورونا.

وأكدت على أن القرار السعودي يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة الحجيج وضيوف الرحمن.

وأشارت الإفتاء المصرية إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه الحجاج.

ودعت جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف التام لمواجهة هذا الوباء الخطير، والعمل على صده في أسرع وقت ممكن.