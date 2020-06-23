استشاري مناعة: فيروس كورونا سيظل معنا إلى يوم الدين

كل الوطن – وكالات: قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بمصر، إن فيروس كورونا سيظل معنا إلى يوم الدين ولابد أن نفصل بين أمرين في موضوع كورونا، حالة الفيروس وكل الدكاترة الذين عملوا عليه حكموا عليه أنه الفيروس شاب.

وأضاف بحسب اليوم السابع خلال مداخلة ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، المذاع على قناة cbc: أما عن الفيروس ذاته لابد أن نعلم تركيبته الوراثية والفيروس يختلف من الجين الأول إلى الجين الثانى إلى الجين الثالث، وسر النهاية هو سر الانتشار، ولكي ينتهى لابد أن يمر بمرحلة من الانتشار، لكى يفقد الفيروس عوامل الانتشار.

وتابع: أحيي الحكومة المصرية لعدم اتخاذها قرار الإغلاق التام.. في بعض الدول ومنها فرنسا اكتشفوا أن هناك مصابين قبل الإعلان الرسمي له بشهر كامل معنى ذلك أننا في الموجة الثانية من الفيروس، وأساتذة الصدر يقولون إن هناك من تعرض لأدوار شديدة في شهر 11 و12، وفى فرنسا من أصيبوا قبل الإعلان بشهر لم يسافروا إلى الصين، ولن تشهد أي دولة لم تغلق إغلاق تام لن تشهد انتشار جائح لكورونا، والدول التي لم تغلق إغلاقا تاما هي الآمنة، ودول الإغلاق التام هي الإغراق التام، وستشهد موجات أخرى من الفيروس، وهذا الفيروس سيستمر معنا إلى يوم الدين ولكن ليس بنفس القوة وسيسبب فقط دور برد عادي.