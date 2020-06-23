“الجنائية الدولية”: تلقينا تقارير موثوقة حول 11 مقبرة جماعية في ترهونة

كل الوطن – وكالات: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تلقت معلومات موثوقة بوجود 11 مقبرة جماعية في مدينة ترهونة جنوب شرقي ليبيا ومحيطها، قد تشكل دليلا على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا في بيان أصدرته اليوم الاثنين: “إنني أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة حول العثور على العديد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة وضواحيها في ليبيا. تلقى مكتبي معلومات موثوقة بشأن 11 مقبرة جماعية تحتوي على رفات رجال ونساء وأطفال. وقد تشكل هذه الاكتشافات دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية” ارتكبت في ليبيا.

ودعت بنسودا السلطات الليبية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين مواقع المقابر الجماعية حتى لن تتضرر التحقيقات المستقبلية حولها.

وعبرت عن تطلع مكتب “الجنائية الدولية” إلى التعاون مع السلطات الليبية والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية التي “تعمل على التحقيق في هذه الجرائم الفظيعة المحتملة في ترهونة”.

المصدر: RT