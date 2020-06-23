أول تعليق من دار الإفتاء المصرية على قرار السعودية إقامة الحج بأعداد محدودة

كل الوطن – متابعات- سبتونيك” : علقت دار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، على قرار السلطات السعودية إقامة الحج للعام الهجري الجاري 1441 بأعداد محدودة من مختلف الجنسيات واقتصارًا على المقيمين داخل المملكة.

وقالت الدار في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن القرار الذي يهدف لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، يتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة الحجيج وضيوف الرحمن.

وأشادت دار الإفتاء المصرية بجهود السعودية في خدمة الزائرين الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.

وقالت الدار: “نؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدءوب للحفاظ على أرواح الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن”.

ولفتت إلى أن قرار سلطات المملكة العربية السعودية بإقامة الحج بأعداد محدودة يأتي استنادًا للقاعدة الفقهية “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”.

وأكدت دار الإفتاء على أن اتخاذ سلطات المملكة لهذا القرار جاء باعتباره ضرورة ملحة فى ظل الظروف الراهنة وما يعانيه العالم من انتشار جائحة كورونا.