“الأكثر والأسرع”… قائمة إنجازات طويلة للملك المصري ” محمد صلاح “

كل الوطن – فريق التحرير – سبتونيك : في عام 2017 ارتدى محمد صلاح قميص ليفربول قادما من روما الإيطالي، ليبدأ قصة نجاح مع الفريق الأحمر، لم تخطر على بال أحد.

نجم المنتخب المصري سبق وأن خاض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي مع نادي تشيلسي، وهي التجربة التي لم تحقق النجاح الملحوظ، لهذا ظن الكثيرون أن ضم ليفربول للاعب هو مقامرة كبيرة.

محمد صلاح الذي أتى وفق توصيات لجنة فنية داخل ليفربول تقوم مهمتها على تحليل البيانات، أثبت للجميع أن رهان الريدز عليه كان ناجحا.

أرقام قياسية

حتى الآن فاز صلاح مع الريدز بدوري الأبطال والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية، محققا خلال ذلك عددا من الأرقام القياسية التي وضعته في مكانة خاصة بين أبرز نجوم عالم كرة القدم على مستوى العالم.

من بين هذه الأرقام نذكر أن صلاح خاض 144 مباراة في جميع المسابقات مسجلا 91 هدفا وصانعا 37، هو أكثر من سجل أهدافا خلال موسم من الدوري الإنجليزي (32 هدفا في 38 مباراة)، أكثر من يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي خلال موسم (3 مرات)، أكثر من سجل بقدمه اليسرى في موسم واحد من الدوري الإنجليزي (25 هدفا)، بحسب موقع “نادي ليفربول”

ويعتبر صلاح أكثر من سجل في فرق مختلفة خلال موسم من الدوري الإنجليزي (17 فريقا)، وأكثر من سجل أهدافا في موسمه الأول مع ليفربول عبر التاريخ (44 هدفا)، كذلك أكثر من سجل أوروبيا لصالح ليفربول في موسم (11 هدفا).

ويأتي الفرعون المصري كأسرع لاعب يسجل 50 هدفا مع ليفربول في كل البطولات خلال 65 مباراة، أسرع لاعب يسجل 50 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال 69 مباراة، وأكثر من سجل أهدافا في أول 100 مباراة مع ليفربول في كل البطولات (69 هدفا)، وأخيرا أكثر من سجل أهدافا في أول 100 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي (70 هدفا).

ألقاب فردية

وحصل النجم المصري على عدد من الألقاب الفردية، أبرزها أفضل لاعب أفريقي عامي 2017 و2018، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم (2017-2018)، وهداف الدوري الإنجليزي لموسمي (2017-2018) و(2018-2019).

كما حل في المركز الثالث بين أفضل لاعبي في أوروبا خلال عام 2018، وحصل على لقب ثالث أفضل لاعب في العالم بجوائز الفيفا عام 2018، وصاحب أجمل هدف في العالم بجوائز الفيفا عام 2018، وأفضل لاعب في كأس العالم للأندية عام 2019، وأخيرا جاء من ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم لعام 2019 بحسب مجلة “تايم” الأمريكية.

يشار إلى أن القيمة السوقية لصلاح وصلت في مايو/أيار 2018 إلى 150 مليون يورو، لكنها هبطت في الوقت الحالي إلى 120 مليون يورو إثر توقف الكرة حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.