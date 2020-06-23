الحكومة الصومالية تمتنع عن الرد على تصريح لترامب سخر فيه من البلاد وأهلها!

كل الوطن – وكالات: امتنعت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن التعليق على تصريح لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، سخر فيه من الصومال بشدة.

ووصف ترامب الصومال في تجمع انتخابي بأنه بلد فاشل وبدون حكومة ولا توجد فيه شرطة ولا أمن بل فيه مجرد فوضى، وذلك أثناء هجوم له شنه على النائبة الديمقراطية من أصول صومالية إلهان عمر.

وقال ترامت في هجومه على النائبة، إن عمر تريد أن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية مثل الصومال الذي جاءت منه حيث لا أمن ولا حكومة ولا شرطة وتابع “مجرد فوضى”.

لكن تأكيد ترامب الجامح على أن الصومال ليس لديه حكومة يتعارض مع حقيقة أن الولايات المتحدة اعترفت بالحكومة الصومالية بعد الحرب الأهلية في عام 2013 ومنذ ذلك الحين قامت بتعيين سفيرين.

واتصلت وسائل إعلام دولية بوزارة الخارجية الصومالية للتعليق على تصريح ترامب المسيء، لكن الوزارة ردت بالقول إنها غير مستعدة للرد على ذلك التصريح، وليس لديها ما تدلي به بشأنه.

وكان ترامب قد سخر بالمثل من الصوماليين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملته الانتخابية عام 2016 ومضى قدما بعد فوزه بالرئاسة في فرض حظر على السفر يستهدف الدول الإسلامية بما في ذلك الصومال.

المصدر: صحف صومالية