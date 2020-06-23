جامعة الدول العربية تصف قرار إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً بالحكيم

كل الوطن – واس: رحبت جامعة الدول العربية بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة ، ووصفته بالحكيم.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح لها “إن هذا القرار الحكيم لحكومة المملكة جاء حفاظاً على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالميًا”.

وأشادت بجهود المملكة المتواصلة لتسيير أداء المسلمين حول العالم لأداء فريضة الحج كل عام .

وأعربت أبو غزاله عن أملها في استمرار الأمن والأمان للمملكة ، سائلة المولى عز وجل أن يزيل هذا الوباء حتى يعود ضيوف الرحمن من كل بقاع الدنيا إلى الأراضي المقدسة لأداء هذه الفريضة كما في كل عام.