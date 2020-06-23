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» » منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ بالستية باتجاه المملكة

منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ بالستية باتجاه المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مفخخة وصواريخ بالستية باتجاه المملكة

كل الوطن – واس: أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابي عدد من الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية ، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية.

وحمّل معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية ، مُجدداً دعم منظمة التعاون

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388825

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