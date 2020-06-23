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الصحة العالمية تقيم فعالية عقار ديكساميثازون في علاج “كوفيد-19”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الصحة العالمية تقيم فعالية عقار ديكساميثازون في علاج “كوفيد-19”

كل الوطن- وكالات  – نوفوستي :   دعا تيدروس جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى زيادة إنتاج عقار ديكساميثازون لعلاج الحالات الحرجة للمرضى المصابين بـ “كوفيد-19″، مشيرا إلى فعالية هذا العقار.

وقال مدير المنظمة، “مع أن البيانات لا تزال أولية، إلا أن نتائج الدراسات الأخيرة، أظهرت أن عقار الستيرويد ديكساميثازون، يمكنه إنقاذ حياة المرضى المصابين بـ “كوفيد-19” من ذوي الحالات الحرجة، ما يعطينا سببا للاحتفال. لذلك

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ستكمن الخطوة التالية في زيادة إنتاج العقار وتوزيعه السريع والمتساوي في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الأماكن التي هي بحاجة ماسة له

ووفقا له، يتجاوز الطلب على هذا الدواء العرض بعد نجاح اختباره في بريطانيا. وقال “لحسن الحظ، إنه دواء رخيص، وهناك العديد من المنتجين له في مختلف أنحاء العالم، وهم واثقون من قدرتهم على زيادة إنتاجه”.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388855

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