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“الجوازات”: لن يسمح بالعودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-23T21:12:21+03:00
2020-06-23T21:12:36+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
“الجوازات”: لن يسمح بالعودة للمقيمين إلى السعودية إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا

كل الوطن – الرياض: أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة، إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا، وإعلان ذلك رسميا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

السعودية ترفض السماح بعودة المقيمين إلى المملكة إلا بعد انتهاء جائحة كورونامديرية الجوازات السعودية توضح حقيقية إلغاء تصريح السفر للمطلقة
وجاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: “مقيم عمل خروج وعودة، هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟”.

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ورد الحساب الرسمي للمديرية: “‏‎أهلا بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك”.

وأشارت الجوازات، ‏‎إلى أنه “في حال كان المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد”.

وأكدت، أنه “في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388875

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