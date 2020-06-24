تسجيل الدخول
» » مفتي تونس يؤكد صواب قرار حكومة المملكة إقامة موسم حج هذا العام بأعداد محدودة

مفتي تونس يؤكد صواب قرار حكومة المملكة إقامة موسم حج هذا العام بأعداد محدودة

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
مفتي تونس يؤكد صواب قرار حكومة المملكة إقامة موسم حج هذا العام بأعداد محدودة

كل الوطن – واس: أكد مفتي الجمهورية التونسية، الشيخ عثمان بطيخ صواب قرار السلطات السعودية إقامة موسم حج هذا العام بأعداد محدودة من المقيمين في المملكة من الجنسيات المختلفة، عادًّا ذلك حرصاً على مصلحة المسلمين وعلى أرواحهم.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، إنه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره لانتشار وباء “كوفيد 19 ” وارتفاع عدد الإصابات به وعدد الوفيات ، فإنه من الحكمة تجنيب الناس هذا العام أسباب التجمع والازدحام حفاظا على أرواحهم، وهو من صميم ما دعا إليه الدين الحنيف في قوله تعالى ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ” وقوله ” وما جعل عليكم في الدين من حرج”.

اقرأ أيضا...

وسأل سماحة المفتي في ختام حديثه الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388895

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.