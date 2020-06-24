ريهام سعيد تُقاضي شقيق ياسمين عبد العزيز بسبب ماقاله عنها

كل الوطن – متابعات: بدأت نيابة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء، التحقيق في البلاغ المقدم من دفاع ريهام سعيد، مُقدمة برنامج “صبايا الخير” سابقًا على قناة “الحياة” الفضائية، ضد وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لاتهامه بسبّ وقذف الشاكية.

وتضمن البلاغ المقدم من شعبان سعيد، المحامى، أن “عبدالعزيز” بث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تعرض خلاله للشاكية بألفاظ وعبارات تعد سبًا وقذفًا، وتحط من شأنها كإنسانة وإعلامية شهيرة على نحو يناقض ويخالف كافة القوانين والشرائع السماوية والإنسانية.

وأوضح البلاغ الذي أوردت نصه صحيفة “المصري اليوم” أن المشكو في حقه قال في الفيديو “مابعتبركيش إعلامية اتفرج عليها”، و”هو إنتي مش حبسوكي ولبستي أبيض”، و”أنا مش فاهم إنتي مين إداكي رخصة أصلاً، أو مين إداكي تصريح إنك تبقي إعلامية”، وذلك بتعبيرات وجه تمثل إهانة.

وذكر أن شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز هدّد ريهام سعيد، بنهاية الفيديو، قائلاً: “وأنا مش هسيبك، وقسمًا بالله ماهسيبك”.

وكان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، انتقد خلال الفترة الأخيرة عدد من النجوم على خلفية زواج شقيقته من الفنان أحمد العوضى.