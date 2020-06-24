مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الموز

كل الوطن – وكالات: يحتوي الموز على العديد من العناصر المعدنية الدقيقة المفيدة، إضافة إلى قيمته الغذائية العالية. ولكن الجمع بين الموز وبعض المواد الأخرى قد يلحق أضرارا بالجسم.

ويفيد موقع Sohu، بأنه لا ينصح بتناول الموز مع البطيخ، وذلك لأن تناولهما معا يؤدي إلى زيادة تركيز أيونات البوتاسيوم في الدم، ما قد يسبب ضعف عضلة القلب، وقصور الكلى، وآلام المفاصل، وانخفاض معدل ضربات القلب، وحتى الوفاة.

ويضيف، ينصح كل من يعاني من مشكلات في الطحال والمعدة، بتجنب تناول الموز مع منتجات الألبان المخمرة. لأن هذا يؤدي إلى آلام في البطن والإسهال ومشكلات أخرى في الجهاز الهضمي. كما لا ينصح بتناول الموز مع البطاطا الحلوة، لأن المادتين غنيتان بالألياف الغذائية، وتناولهما معا يزيد من صعوبة الهضم، وبقاء الطعام فترة طويلة في المعدة والأمعاء، ما قد يسبب الانتفاخ، وحتى التسمم المزمن..

ويضيف الموقع، إذا كان الشخص يرغب بتناول هذه المواد مع الموز، فيجب أن يكون بين تناولهما ما لا يقل عن 30 دقيقة . وينصح، بعدم تناول الموز على معدة فارغة وتجنب تناول الموز غير الناضج. كما لا ينصح بحفظ الموز في الثلاجة، لأن درجات الحرارة المنخفضة تسبب سواد قشرته وتحول اللب إلى عصيدة، ما يفقده طعمه وقيمته الغذائية.

المصدر: نوفوستي