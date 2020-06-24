مصري ينتحر أمام عين خطيبته لهذا السبب

كل الوطن – الرياض: فاجأ شاب مصري خطيبته أثناء وقوفهما معا في شرفة منزلها، وقفز من الطابق الخامس، ليلقى مصرعه على الفور، بعدما أخبرته برفض أهلها زواجهما، وذلك في محافظة سوهاج بصعيد البلاد.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارا من المستشفى بوصول “محمود.ج” (18 عاما) جثة هامدة؛ بعد سقوطه على الشارع غارقا في دمائه، وفق مانقلت صحيفة “بوابة الأهرام” المحلية.

وكشفت التحقيقات، أن الضحية كان متواجدا في منزل خطيبته “شيماء.م.م” (15 عاما)، وحين أخبرته برفض أهلها زواجهما ألقى بنفسه من شرفة الطابق الخامس؛ ما أدى لوفاته على الفور.

وبسؤال والده “جمال.ع.م” (57 عاما)، أقر بما جاء في التحقيقات ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، كما أكد والد الفتاة ووالدتها نفس الرواية.