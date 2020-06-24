إكتشف زوجها أنها مصابة بـ”كورونا” فألقاها من الطابق الخامس

كل الوطن – الرياض: ألقى مصري زوجته المصابة بفيروس كورونا من الطابق الخامس، خلال مشاجرة بينهما، ما تسبب في إصابتها بكسور بالغة في العمود الفقري.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “الوطن” المحلية، تلقت الأجهزة الأمنية بمنطقة المطرية بوسط القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول سيدة مصابة بكسور خطيرة متفرقة بجميع أنحاء جسدها.

وكشفت التحقيقات أن زوج السيدة هو من قام بإلقائها، حيث جرى توقيفه وبمواجهته اعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته، وزادت بعد معرفته بأنها مصابة بفيروس كورونا.

وقال المتهم في التحقيقات إنه خلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس، فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج.

وأمرت النيابة لحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل، وخاطبت المستشفى المحتجز به المجني عليها لإرسال تقرير عن حالتها الصحية.