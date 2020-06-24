كورونا في السعودية.. 41 وفاة خلال 24 ساعة واستقرار في الإصابات اليومية

كل الوطن – الرياض: لا تزال حصيلة الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المملكة السعودية عند مستوى مستقر لليوم الرابع على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن رصد 41 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 39 وفاة أمس الثلاثاء و40 وفاة الاثنين و37 وفاة الأحد)، ما يرفع حصيلة ضحايا الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″ في المملكة إلى 1387 حالة وفاة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 3123 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19” (مقابل 3139 إصابة الثلاثاء و3393 إصابة الاثنين و3379 إصابة الأحد)، ليصبح إجمالي عدد حالات الفيروس التي تم رصدها في البلاد منذ بداية الجائحة 167267، بما في ذلك 53083 حالة نشطة بينها 2129 مريضا في حالة حرجة.