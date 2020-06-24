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“أرامكو” تتصدر الشركات الـ 100 الأكثر ربحية في الشرق الأوسط

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
“أرامكو” تتصدر الشركات الـ 100 الأكثر ربحية في الشرق الأوسط

كل الوطن – الرياض: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أكبر 100 شركة مدرجة في المنطقة لعام 2020، ووفقا لـ “سي ان ان” تسلط القائمة الضوء على الشركات الـ100 الأكثر ربحية المدرجة في بورصات المنطقة العربية.

وجاءت أرامكو السعودية في المركز الأول على القائمة فيما جاءت 33 شركة سعودية على القائمة، لتكون المملكة بذلك الدولة الأكثر عدد شركات مدرجة على القائمة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بـ21 شركة على القائمة.

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وسيطر قطاع الخدمات المصرفية والمالية على القائمة بـ46 شركة، يليه قطاع الصناعة بـ9 شركات، ومن ثم العقارات والإنشاءات والاتصالات، بـ8 شركات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388968

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