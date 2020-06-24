تسجيل الدخول
» » الولايات المتحدة.. وفيات كورونا ترتفع إلى 123 ألفا و500

الولايات المتحدة.. وفيات كورونا ترتفع إلى 123 ألفا و500

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-24T19:36:50+03:00
2020-06-24T20:02:52+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 دقيقةآخر تحديث : منذ 27 دقيقة
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا ترتفع إلى 123 ألفا و500

كل الوطن – الأناضول: ارتفعت وفيّات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إلى 123 ألفا و500، إثر تسجيل 841 وفاة.

وحسب معطيات حديثة بموقع “Worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 35 ألفا و608 إصابات لترتفع الحصيلة إلى مليونين و425 ألفا و424.

اقرأ أيضا...

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 412 ألفا و636، بينها 31 ألفا و314 وفاة.

وبلغت اختبارات كورونا 29 مليونا و571 ألفا بعموم الولايات المتحدة الأمريكية، في حين بلغ إجمالي المتعافين، مليونا و20 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة إصابات ووفيات كورونا عالميا، تليها في الإصابات، البرازيل وروسيا، وفي الوفيات، البرازيل وبريطانيا.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=388982

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.