الولايات المتحدة.. وفيات كورونا ترتفع إلى 123 ألفا و500

كل الوطن – الأناضول: ارتفعت وفيّات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، إلى 123 ألفا و500، إثر تسجيل 841 وفاة.

وحسب معطيات حديثة بموقع “Worldometer” المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 35 ألفا و608 إصابات لترتفع الحصيلة إلى مليونين و425 ألفا و424.

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 412 ألفا و636، بينها 31 ألفا و314 وفاة.

وبلغت اختبارات كورونا 29 مليونا و571 ألفا بعموم الولايات المتحدة الأمريكية، في حين بلغ إجمالي المتعافين، مليونا و20 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة إصابات ووفيات كورونا عالميا، تليها في الإصابات، البرازيل وروسيا، وفي الوفيات، البرازيل وبريطانيا.