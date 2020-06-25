أحدث ظهور لـ “جورجينا رزق” ..شاهدي كيف أصبح شكلها!

كل الوطن – الجميلة: نشر الفنان اللبناني صورا جديدة له برفقة زوجته ملكة جمال الكون السابقة اللبنانية جورجينا رزق، عبر حسابه بموقع “انستغرام”، حيث يعتبر هذا الظهور الأحدث لها مع عدد من أفراد أسرتها واصدقائها.

وسرعان ما تتصدر جورجينا الترند مع اي ظهور لها، ورغم مرور أكثر من 45 عامًا على انتخابها كملكة جمال للكون في العام 1971، لازالت أخبارها تترقبها الصحافة والجمهور لمعرفة كيف أصبح شكلها، وما سرّ حفاظها على جمالها رغم مرور كل هذه السنون.

جورجينا ولدت في 3 كانون الثاني/ يناير من العام 1953، وهي عارضة أزياء وممثلة لبنانية، تنحدر من والد لبناني ووالدة مجرية.

حصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 1970 ومثّلت الدولة في مسابقة ملكة جمال الكون عام 1971 التي أقيمت في “ميامي بيتش” بفلوريدا، وفازت باللقب وكانت هذه أول مرة تفوز فيها لبنانية وشرق أوسطية بلقب ملكة جمال الكون.

وهي في عمر الـ 64 من عمرها، احتلت المرتبة الخامسة في قائمة أجمل 10 ملكات جمال للكون عبر السنين، وفقًا لمجلة “بيبول”.