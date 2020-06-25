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» » شاهد.. لحظة وقوع زلزال بقوة 7.4 درجة في المكسيك وتحذير من تسونامي

شاهد.. لحظة وقوع زلزال بقوة 7.4 درجة في المكسيك وتحذير من تسونامي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389021

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