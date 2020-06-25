اجتماع وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين لتعزيز استمرارية التعليم

كل الوطن – الرياض: ألقت جائحة كورونا بظلالها على العالم فأغلقت المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” وتطبيقاً لتدابير التباعد الاجتماعي، ولمناقشة سبل التخفيف من آثار هذه الجائحة على التعليم، يجتمع وزراء التعليم في مجموعة العشرين في اجتماع استثنائي يعقد افتراضياً يوم السبت الموافق 27 يونيو.

وتتضمن أجندة اللقاء عدداً من المواضيع أهمها تبادل الخبرات والممارسات التي اتخذتها الدول للتخفيف من آثار الجائحة والتأكيد على أهمية استمرارية التعليم وجاهزية الأنظمة التعليمية لأي أزمات مستقبلية.

وستواصل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين العمل مع جميع الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم نظم التعليم حول العالم.