“الصحة العالمية”: ندعم قرار السعودية بشأن إقامة الحج بأعداد محدودة

كل الوطن – الرياض: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبريسوس، الأربعاء، دعمه قرار المملكة العربية السعودية الخاص بإقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة مشيراً إلى أن القرار يأتي على أساس تقييم المخاطر وتحليل مختلف السيناريوهات عملاً بإرشادات المنظمة لحماية سلامة الحجاج والحد من خطر العدوى.

مؤكداً تيدروس أدهانوم جبريسوس أنه يجب على جميع البلدان اتخاذ مثل هذه الخيارات الصعبة لوضع الصحة العامة في مقدمة الأولويات والاهتمامات.

وأجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت الثلاثاء، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

ويأتي هذا الإجراء حرصًا على إقامة فريضة الحج بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

ولاقى قرار المملكة ترحيباً وتأييدا من جميع الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة العلماء المسلمين.