وكالة المسجد النبوي تطلق فيلما يوثق مرحلة جائحة كورونا

كل الوطن – الرياض: أطلقت وكالة المسجد النبوي عرضا مختصرا للفيلم السينمائي الوثائقي ” لك الحمد ” والذي يوثق مرحلة تاريخية مهمة للحرم الشريف أثناء جائحة ” كورونا – كوفيد 19 ” ، واستعرض المختصر الذي جاء في دقيقتين وعشرين ثانية الأحداث من بداية الجائحة وإغلاق أبواب المسجد النبوي وتعليق حضور المصلين مرورا بالاحترازات والتدابير الوقائية لمنع هذا الوباء من دخول مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وجهود الجهات ذات العلاقة التي ركزت على سلامة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد النبوي ومرور شهر رمضان المبارك بدون مصلين وسفر إفطار للصائمين إلا النزر اليسير من العاملين في الحرم الشريف ، وأخيرا قرار فتح المسجد بشكل جزئي وفتح الأبواب أمام المصلين ، وسوف يطلق الفيلم قريبا بإذن الله تعالى لعرض هذه الحقبة التاريخية المختلفة بكافة تفاصيلها في تاريخ المدينة المنورة.
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