القطيف: ضبط مستودع يخزن أطعمة في موقع مليء بالفئران والقطط

كل الوطن – الرياض: أطاح فريق الرقابية التابع لبلدية محافظة القطيف صباح اليوم بمستودع يخزن الأطعمة الخاصة بالبسكويت والحلويات والشبس في موقع مليء بالفئران والقطط والحشرات والصراصير، ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك.

وعلمت “الرياض” أن الجولة الرقابية جاءت بعد بلاغ وصف بـ”المهم جدا” من أحد المواطنين، وبانتقال الفريق إلى الموقع تبين وجود فئران وقطط وأوساخ وأن الموقع غير مهيأ لحفظ الأطعمة، والمستودع التابع لمحل كبير يبيع الحلويات والبسكويتات لم يراعي أو يطبيق الاشتراطات الصحية، ولا يوجد فيه أدنى اهتمام بصحة المستهلك، ما جعلا لبلدية تغلق المحل وتصادر 320 كرتون شبس وبسكيوت وعصيرات.

وأثارت المشاهد التي نشرتها البلدية في مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا كبيرا لما يقوم به المراقبون، إذ أطلق رواد التواصل الاجتماعي عليهم “أبطال الأمن الغذائي”، وذكر المراقبون بأن المستودع متسخ جدا بعكس المحل الذي يعد نظيفا أمام زبائنه، وهو تضليل تمت ممارسته من قبل المحل، ومن أغرب مشاهد المستودع وجود فأر برفقة قط تحت بضائع غذائية.

وأكد المراقب الصحي د. وجدي الزاهر لـ”الرياض” أن المستودع مليء بالصراصير، والفئران والقطط، وأن التدني غير مسبوق، مضيفا “تم مصادرة كراتين عصيرات وشبس وبسكويت بعد معاينة المكان المتسخ، وأنه تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه”.

إلى ذلك شدد م. محمد الحسيني رئيس بلدية المحافظة على أهمية الجولات الرقابية التي تحمي المستهلك، وأن البلدية تعمل على توفير السلامة للمواطن من خلال مواصلة الجولات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية، مؤكدا على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في التبليغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات (940).