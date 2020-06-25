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“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 ثوانيآخر تحديث : منذ 9 ثواني
“التقاعد” تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

كل الوطن – واس: أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم معاشات شهر يونيو في الحسابات البنكية لجميع عملائها، مبينة أن إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو بلغت أكثر من ستة مليارات وست مئة مليون ريال صُرفت لأكثر من مليون ومائتي ألف عميل، ما بين متقاعد ومستفيد.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على التقيّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير، والتزامها بمسؤولياتها وفق ما تضمنته أهدافها الإستراتيجية الساعية نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائها من المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

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وأكدت المؤسسة أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات الخاصة بعملائها بما يكفيهم عناء الزيارة لمراكز الخدمة، كما أتاحت وضمن خدماتها الإلكترونية خدمة (حجز موعد) في حال رغبة العميل في زيارة أحد مراكز الخدمة حول المملكة لتحديد الموعد المناسب قبل التوجه للمركز.

ودعت “التقاعد” عملاءها ممن لديهم استفسارات أو أسئلة للتواصل معها عبر قنواتها المختلفة للعناية بالعملاء، من خلال مركز الاتصال: 8001248889 أو 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني: [email protected]

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389074

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