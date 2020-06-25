مصر.. تطور خطير في حالة الفنان عبد الله مشرف الصحية

كل الوطن – الرياض: كشفت مها عبد الله ابنة الفنان المصري عبد الله مشرف، تفاصيل حالة والدها الصحية بعد إصابته بجلطة في الدماغ، مشيرة إلى أنه: “معزول في المستشفى وفي كامل وعيه”.

وقالت في تصريح خاص لموقع “القاهرة 24” المصري: “أنا كلمت دكتور أشرف زكي، لأنهم في المستشفى مكانوش راضين يدخلونا، حتى بعد ما عرفوا أنه عنده إنذار بجلطة واشتباه بكورونا، وقالوا لنا مينفعش تدخلوا هنا”.

وأضافت: “بالرغم من أنهم عندهم دور مخصص، ولكن لما أنا روحت البيت كل الناس قالوا لي والدك مينفعش يقعد في البيت، لازم يتعالج من الجلطة وكمان علشان كورونا، وطبعا كان لازم نعمل مسحة والمسحات بتتعمل الصبح”.

وأردفت: “فكلمت أشرف زكي، ودي كانت أول مرة اختلط بحد في الوسط الفني، علشان كنت عايزة حد يتصرف، وكان معايا في منتهى الذوق وخدمني جدا، ومفيش ثلاث دقائق وكلمني قالي روحي نفس المستشفى اللي كنتم فيها، وبالفعل طلع عندهم مسحة وغرفة مخصصة لكورونا”.

المصدر: القاهرة 24