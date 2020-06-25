السعودية.. محادثات اندماج بين “البنك الأهلي التجاري” و”مجموعة سامبا”

كل الوطن – رويترز: نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطلعين، أن البنك الأهلي التجاري” و”مجموعة سامبا المالية” السعوديين يجريان محادثات لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ حوالي 214 مليار دولار.

وتدفع أسعار النفط المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف باتجاه دمج البنوك في أنحاء الخليج، وستفرز الصفقة في حالة إتمامها أحد أضخم بنوك المنطقة من حيث الأصول، محتلا المرتبة الثالثة بعد “بنك قطر الوطني” و”بنك أبوظبي الأول” الإماراتي، وفقا لبيانات “رفينيتيف”.

وقالت البورصة السعودية يوم الخميس إنها ستعلق التداول على أسهم الأهلي التجاري وسامبا حتى 28 يونيو بناء على طلب من البنكين، وذلك قبيل صدور إعلان مهم.

ويعد “الأهلي التجاري” أكبر بنوك السعودية من حيث الأصول بقيمة سوقية نحو 30 مليار دولار، أي أكثر من مثلي “سامبا” البالغة قيمته 12.3 مليار دولار.

جدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.29 بالمئة في الأهلي التجاري و22.91 بالمئة في سامبا.

المصدر: رويترز