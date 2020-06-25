الحكم على سعودية اعتدت على معلمين أحدهما مصري

كل الوطن – الرياض: قضت المحكمة الجزائیة السعودية بالسجن عام و15 یوما على ولیة أمر طالب اعتدت ضربا على معلمین اثنین مصري وسعودي في وقت خروج الطلاب من إحدى المدارس الأھلیة بالریاض في نوفمبر 2018.

وكشف المحامي عبد العزیز المھایلي، أن محامي المدعى علیھا عرض تسویة على المعلمین المعتدى علیھما قدرھا 100 ألف ریال للتنازل، إلا أنھما رفضا.

وأكد المھایلي أن ولیة أمر الطالب ھي من تقدمت بالشكوى بدایة لدى مركز الشرطة لیتم استدعاء المعلمین، وعند حضورھما قدما الشكوى ضدھا لاعتدائھا علیھما بالضرب، لتحول القضیة بعد ذلك إلى النیابة العامة.

وأضاف: “أحیلت قضیتان إلى المحكمة، قضیة من ولیة الأمر ضد المعلمین

والعكس، ورفعت النیابة العامة بذلك قضیة ضد ولیة الأمر وقضیة ضد المعلمین، في حین صرف النظر عن القضیة المرفوعة ضد المعلمین بعد شھادة الشھود بأن ولیة الأمر ھي التي اعتدت على المعلمین وأساءت التصرف معھما لفظیاً، لیحكم القاضي برد دعواھا وإكمال إجراءات دعوى المعلمین من قبل المدعي العام”.

وبین المحامي أن الحكم النھائي صدر بسجن ولیة أمر الطالب مدة عام (مع وقف التنفیذ مدة 3 سنوات) نظیر الحق العام بسبب إثارة الفوضى بالمدرسة واستخدامھا تطبیق “سناب شات” للحدیث حول الواقعة، و15 یوما نظیر الحق الخاص، وتم تأیید الحكم من الاستئناف.

المصدر: صحيفة الوطن