فرنسا.. النيابة العامة تطلب تأييد تسليم صهر بن علي إلى تونس

كل الوطن – الرياض: طلبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في جنوب فرنسا من القضاة إصدار رأي مؤيد لتسليم بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى تونس.

وطلب النائب العام الفرنسي، سيرج بوكوفيز، أمس الأربعاء، إصدار رأي مؤيد لتسليم بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة بن علي، المحكوم في تونس بتهم محسوبية وغسل أموال.

لكن الجلسة أرجئت في اللحظة الأخيرة إلى الثامن من يوليو بعدما لاحظت المحكمة أن تونس التي تطالب باسترداده، لم تدع إلى الجلسة.

وصرح شقيق السيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي، الذي حضر الجلسة، بأنه يخشى أن يتعرض “لمعاملة لا إنسانية وحتى للتعذيب” في تونس.

وقال أمام المحكمة: “بالنسبة لي الأمر واضح، تسليمي يعني الموت. لن يكون حظي أفضل من إخوتي”، مذكرا بأن “ثلاثة من إخوتي ماتوا في السجن بين 2011 و2020، في ظروف مروعة”.

وكان بلحسن الطرابلسي (57 عاما) أوقف في مارس 2019 في فرنسا واتهم بـ”غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة”. وما زال التحقيق جاريا.

وبعد توقيفه في فرنسا طلبت تونس تسليمه إليه لينفذ ثلاث عقوبات بالسجن لمدة مجموعها 33 عاما.

المصدر: أ ف ب