تسجيل الدخول
» » متحدّث الصحّة السعودية: تعافي 5085 حالة جديدة وتسجيل 3372 حالة مؤكدة

متحدّث الصحّة السعودية: تعافي 5085 حالة جديدة وتسجيل 3372 حالة مؤكدة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-25T20:37:52+03:00
2020-06-25T20:52:45+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : منذ 15 دقيقة
متحدّث الصحّة السعودية: تعافي 5085 حالة جديدة وتسجيل 3372 حالة مؤكدة

كل الوطن – الرياض: لليوم الثاني على التوالي، شهدت السعودية 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1428 حالة وفاة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا رصد 3372 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″ خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3123 إصابة أمس الأربعاء و3139 إصابة الثلاثاء و3393 إصابة الاثنين و3379 إصابة الأحد).

اقرأ أيضا...

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ”كوفيد-19” التي تم تسجيلها في السعودية 170649، بما في ذلك 51325 حالة نشطة، بينها 2206 مرضى في حالة حرجة.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في العاصمة السعودية الرياض حيث سجلت خلال اليوم الأخير 241 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، وهي تتخلف في قائمة المناطق السعودية التي يعود إليها أكبر عدد من الإصابات الجديدة، عن كل من الدمام (333 إصابة) ومكة المكرمة (331 إصابة) والهفوف (304 إصابات).

وتماثل 5085 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين إلى 117882 شخصا.

1000 e296f4a3a4 1 - كل الوطن
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389099

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.