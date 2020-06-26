مكّة المكرّمة.. عنفّ والدته وحرق أجزاء من جسدها والنيابة تحقق

تحقق النيابة العامة في مكة المكرمة مع شاب قام بالاعتداء على والدته بالضرب المبرح وإحراق أجزاء من جسدها.

وبحسب “سبق”، تلقى مركز العمليات الموحد بلاغا عن وقوع قضية عقوق من قِبل شاب تجاه والدته مسببا لها جروحا وإصابات متفرقة في أنحاء جسدها وإحراقها بالنار.

وعلى الفور، باشرت الجهات الأمنية في هذه القضية، إلا أن الشاب تمكن من الهرب من موقع الحادثة، والاختفاء عن الأنظار، ليتم نقل والدته في عقدها السادس لتلقي العلاج في المستشفى.

وبعد أن كثفت الجهات الأمنية بحثها تمكنت شرطة مدينة مكة المقدسة ممثلة بتحريات وبحث الكعكية من ضبط الجاني، وهو شاب في عقده الثالث، بأحد الأحياء في غرب مكة، واتضح أنه من أرباب السوابق وبحالة غير طبيعية.

المصدر: سبق