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تعنيف تونسية في الأردن يثير جدلا.. والسلطات تتدخّل (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-26T11:55:35+03:00
2020-06-26T11:58:08+03:00
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
تعنيف تونسية في الأردن يثير جدلا.. والسلطات تتدخّل (صور)

كل الوطن – وكالات: أثارت حادثة تعرض سيدة تونسية للتعنيف في الأردن من طرف عائلة زوجها المتوفي ضجة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة التونسية في العاصمة عمان، على صفحتها في موقع “فيسبوك”، إنها تمكنت من حل قضية التونسية المعنفة، مروى زيدي، بالتعاون مع السلطات الأردنية المعنية.

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وأضافت في بيان لها أنها نجحت في استرجاع ابن مروى، وتم إيقاف الأشخاص الذين تعرضوا لها بالأذى، مشيرة إلى أنه تم تأمين المتابعة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة، بالشراكة مع مكتبي محاماة وبالتنسيق مع إدارة حماية الأسرة الأردنية.

وفي وقت سابق، نشرت مروى على صفحتها في “فيسبوك” صورا لوجهها الذي يحمل أثار عنف، مشيرة إلى أنها تعرضت لتعنيف شديد من قبل عائلة زوجها الفلسطيني المتوفي.

واتهمتهم بمحاول ابتزازها بالمال، ومنعها من العودة إلى تونس بصحبة ابنها، وأنهم كانوا السبب في إبطال زواجها الثاني، بعدما لفقوا لها تهمة تعاطي المخدرات.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي التونسية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389139

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