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مكّة المكرّمة.. العثور على جثّة فتاة في خزان للماء

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مكّة المكرّمة.. العثور على جثّة فتاة في خزان للماء

كل الوطن – متابعات: فتح مركز شرطة التنعيم في مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، تحقيقا موسعا بعد العثور على جثة فتاة من جنسية باكستانية (21 عاما) داخل خزان عمارة مكونة من 3 أدوار.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أنه “وبعد ملاحظة سكان عمارة بحي الفيحاء في مكة المكرمة ظهور رائحة غريبة في المياه قاموا باستدعاء شركة لتنظيف وتعقيم خزان الماء”.

وأضافت، أنه “بعد مباشرة عمال الشركة العمل داخل الخزان، اتضح وجود جثة فتاة وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت موقع البلاغ”.

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وانتشلت فرق الدفاع المدني الجثة، فيما باشرت الشرطة التحقيق لكشف ملابسات وحيثيات الواقعة بحكم الاختصاص.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389167

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