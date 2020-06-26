طريقة قراءة الكف لمعرفة ما تخبئه لك من اسرار

هل تعلمين أن خطوط اليد تخبئ أسرار عنك؟ يبدو ذلك. علاوة على هذا، توجد هذه الممارسة في جميع أنحاء العالم منذ العصور القديمة.

لليد ثلاثة خطوط رئيسية. خط الحب الواقع في الجزء العلوي من راحة اليد، وخط الرأس في منتصف راحة اليد، وخط الحياة في الجزء السفلي من راحة اليد. مع التقدم في العمر تتغير الخطوط مع الشخصية والمواقف والخبرات.

ليست خطوط اليد هي التي تحدد الحياة، بل بالأحرى الحياة هي التي تحدد شكل راحة اليد. على سبيل المثال، قد ينشأ توقف قصير في خط الرأس نتيجة لتجربة مؤلمة.

خط الحب

خط الحب يشير إلى المشاعر والحالات المرتبطة بالحب. ويقع فوق خط الرأس وخط الحياة، تحت الأصابع.

إذا كان الخط يبدأ تحت السبابة، هذا يعني أنك راضية بحياتك العاطفية.

إذا كان يبدأ تحت الأصبع الوسطى، فهذا يعني أنك أنانية ومادية في الحب.

الأشخاص الذي يكون الخط لديهم مستقيما وقصيرا لديهم رغبة جنسية كبيرة وليسوا رومانسيون جدا.

إذا كان الخط يبدأ مباشرة بين السبابة والوسطى، فهذا يعني أنك تعطين قلبك بسهولة كبيرة.

إذا كان الخط يتجه للأسفل فهذا يعني أن قلبك مكسور.

إذا كان الخط طويلا ومتعرجا، فهذا يعني أنك تعبرين عن مشاعرك بسهولة.

حين يكون خط الحب متوازيا مع خط الرأس فهذا يكشف عن شخصية تتكيف بشكل جيد مع عواطفها.

إذا كان الخط متموجا، فلديك حبيب طيب ولكن ليس لديك علاقة جدية. الدائرة فوق الخط تشير إلى فترة اكتئاب في حياتك.

الخطوط الرقيقة التي تمتد إلى ما وراء خط الحب هي علامة على السعادة في الحب والخطوط التي تمتد تحته هي علامة على خيبة الأمل.

خط الرأس

هذا الخط ليس مرادفا للذكاء، ولكنه يظهر طريقة التفكير والمعتقدات والأخلاق والمواقف العامة تجاه الحياة.

يبدأ خط الرأس مباشرة تحت خط الحياة.

خط الرأس القصير يكشف عن رغبة بالعمل بهدف تحقيق إنجازات مادية وليس عقلية.

الخط المنحني أو المتجه للأسفل يشير إلى الإبداع.

إذا كان خط الحياة وخط الرأس منفصلان تماما فهذا يعني أنك تستفيدين من المغامرات وأن تشعرين بحماس كبير للحياة.

الخط المتموج يشير أنك لا تستطيعين الاحتفاظ بانتباهك لفترة طويلة.

إذا كان الخط عميقا ويمتد بشكل أفقي على راحة اليد فهذا يعني أن لديك تصميم وتركيز وأنك تفكرين بشكل واضح.

إذا كان لديك دائرة أو شكل يشبه الصليب على خط الرأس فقد تعرضت لأزمة عاطفية.

خط الرأس المنقطع يعني أن طريقة تفكيرك غير متناسقة.

الخطوط التي تعبر خط الرأس تعبر عن قرارات مهمة في الحياة.

خط الحياة

يبدأ خط الحياة عند حافة راحة اليد، بين السبابة والإبهام ويتجه نحو أسفل راحة اليد ويقع تحت خط القلب وخط الرأس ويعبر عن نوعية الحياة.

خط الحياة الذي يمر بالقرب من الإبهام يشير أنك متعبة في أغلب الأحيان.

إذا كان الخط متعرجا فهذا يعني أن لديك الكثير من الطاقة.

إذا كان الخط طويلا وعميقا فهذا يشير إلى حياة طويلة وسليمة ومليئة بالحيوية.

إذا كان الخط قصير وعميقا بعض الشيء فهذا يعني أن شخصا آخر يسيطر على حياتك.

إذا كان الخط مستقيما وقريبا من حافة راحة اليد فهذا يشير إلى أنك حذرة فيما يتعلق بالعلاقات.

إذا كان لديك خطين أو ثلاثة على خط الحياة فهذا يعني أنك إيجابية ونشطة.

إذا كان الخط على شكل نصف دائرة فهذا يشير إلى أن لديك قوة وحماس كبيرين.

إذا كان هناك دائرة على خط الحياة فهذا يعني أنك كنت في المستشفى أو تعرضت لإصابة.

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