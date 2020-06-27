البرازيل تسجل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلنت البرازيل، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 46860 إصابة و990 وفاة جديدة بفيروس كورونا في استمرار لتسارع انتشار الجائحة في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 46860 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 1274974.

وتشهد البرازيل في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت في البلاد في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 21432 إصابة، وفي 23 يونيو 39436 حالة، وفي 24 يونيو 42725، وفي 25 يونيو 39483.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 990 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 55961.

وشهد مؤشر الوفيات اليومية تراجعا نسبيا بعد أن ارتفع بشكل حاد في وقت سابق، وسجلت في البلاد يوم 22 يونيو 654 حالة، وفي 23 يونيو 1374، وفي 24 يونيو 1185، وفي 25 يونيو 1141.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس، انتقادات متزايدة داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

المصدر: وكالات