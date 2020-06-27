بالفيديو.. الأمن السعودي يُحقّقُ في حادث تجمع كبير بإحدى قاعات الأفراح في المملكة

كل الوطن – متابعات: باشرت السلطات الأمنية السعودية تحقيقا في حادث اجتماع تجمع كبير في محافظة محايل في منطقة عسير خلافا للإجراءات الاحترازية العامة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة “سبق” بأن أجهزة الأمن رصدت عشرات السيارات معها تجمع كبير للحضور بإحدى قاعات الأفراح في المحايل ويشمل أكثر من 50 شخصا وهو العدد المسموح به في المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع وانتشار فيروس كورونا.

الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بـ #محايل_عسير.https://t.co/kIzNI5xuu3 pic.twitter.com/cHHJ9WgEqK — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 26, 2020

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه يتوقع أن تطبق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير بينها 36 حالة بمحايل.

المصدر: “سبق”