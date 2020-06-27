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بالفيديو.. الأمن السعودي يُحقّقُ في حادث تجمع كبير بإحدى قاعات الأفراح في المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بالفيديو.. الأمن السعودي يُحقّقُ في حادث تجمع كبير بإحدى قاعات الأفراح في المملكة

كل الوطن – متابعات: باشرت السلطات الأمنية السعودية تحقيقا في حادث اجتماع تجمع كبير في محافظة محايل في منطقة عسير خلافا للإجراءات الاحترازية العامة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة “سبق” بأن أجهزة الأمن رصدت عشرات السيارات معها تجمع كبير للحضور بإحدى قاعات الأفراح في المحايل ويشمل أكثر من 50 شخصا وهو العدد المسموح به في المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع وانتشار فيروس كورونا.

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ونقلت الصحيفة عن مصادرها أنه يتوقع أن تطبق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير بينها 36 حالة بمحايل.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389230

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