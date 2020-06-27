البحرين تنعى أحد جنودها العاملين ضمن قوات التحالف في اليمن

كل الوطن – وكالات: نعت قوة الدفاع في البحرين الوكيل أول جمعة مبارك سالم، من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشترك في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

#قوة_دفاع_البحرين تنعى شهيد الواجب الوطني الوكيل أول جمعة مبارك سالم https://t.co/fjNvNvyPna pic.twitter.com/ncsgYx3X5G — قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) June 26, 2020

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية يوم الجمعة، أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة تقدم بأحر التعازي لأسرة الشهيد.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن مراسم عسكرية خاصة جرت لاستقبال جثمان الوكيل أول جمعة مبارك سالم.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية