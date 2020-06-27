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البحرين تنعى أحد جنودها العاملين ضمن قوات التحالف في اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-27T11:35:37+03:00
2020-06-27T11:37:18+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
البحرين تنعى أحد جنودها العاملين ضمن قوات التحالف في اليمن

كل الوطن – وكالات: نعت قوة الدفاع في البحرين الوكيل أول جمعة مبارك سالم، من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشترك في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

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وذكرت وكالة الأنباء البحرينية يوم الجمعة، أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة تقدم بأحر التعازي لأسرة الشهيد.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن مراسم عسكرية خاصة جرت لاستقبال جثمان الوكيل أول جمعة مبارك سالم.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389234

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