الصحّة العالمية تتوقّع تراجع فيروس كورونا في الصيف وعودة نشاطه في الخريف

كل الوطن – وكالات: تتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتراجع فيروس كورونا في الصيف، ليعاود نشاطه في الخريف،كما حصل خلال سيناريو الإنفلوانزا الإسبانية، مؤكدة أن الوباء لم ينتهِ بشكل نهائي.

وحذرت المنظمة من موجة ثانية من الإصابات بالفيروس قد تودي بحياة الملايين، كما حصل خلال سيناريو الأنفلوانزا الإسبانية.

وقال المدير العام المساعد للمبادرات الصحية في المنظمة العالمية،”إن الملايين قد يفقدون حياتهم إذا شهدنا موجة ثانية من الإصابات”، مؤكداً أن “الفيروس انتشر حتى الآن مثلما توقع المسؤولون في المنظمة”.

يشار إلى أنه مع توقع بعض الدراسات والعلماء خلال الأسابيع والأشهر الماضية أن يتراجع الفيروس في أشهر الصيف، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، مايك ريان في مارس الماضي، أن على الجميع الافتراض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، وأنه من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الأنفلونزا، على حد تعبيره.

وكانت المنظمة الأممية حذرت قبل يومين من أن عدد إصابات كورونا سيقارب الـ 10 ملايين، داعية الدول إلى الحذر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات ورفع القيود والإجراءات المعمول بها للحد من تفشي العدوى.