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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس الأمن الدولي رهينة بأيدي كبار القوم!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس الأمن الدولي رهينة بأيدي كبار القوم!

جاء في ميثاق الأمم المتحدة ، بشأن مهام مجلس الأمن ، اضطلاعه بالعديد من المهام الأساسية ، من أبرزها ، المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها .
لكن ، وبعد أكثر من 70 عاماً ، من صدور ميثاق الأمم المتحدة ، كان الفشل ، والإخفاق ، والتعثر ، أبرز عثرات تنفيذ الميثاق ، خاصةً ميثاق مجلس الأمن !
أكثر من ذلك ، صار مجلس الأمن ، لُعبةً سياسية ، بأيدي مجموعة قليلة من كبار القوم ، وتحديداً ، الولايات المتحدة الأمريكية ، وروسيا الاتحادية ، والصين ، وتمَّ استخدامه ، كمنصة لتمرير مصالح هذه الدول، وبناء امتيازاتها ، وخدمة أهدافها الضيقة، دون أدنى اعتبارٍ لمصالح ومآزق دول العالم الأخرى ، وبالتأكيد على حساب أهداف ميثاق الأمم المتحدة !
كل هذه المتغيرات السلبية ، أضعفت كثيراً أدوار مجلس الأمن ، في حفظ السلم والأمن الدوليين ، إن لم يكن قد أنهت هذه الأدوار تماماً !
على كل حالٍ ، كانت القضية الفلسطينية ، وكذلك القضية السورية من أبرز القضايا العالمية ، التي دفعتا ثمناً باهظاً ، لمصادرة قرار وأهداف مجلس الأمن، كما جاءت وفق ميثاق الأمم المُتحدة !
كانت المواقف الأمريكية تميل كل الميل ، لصالح إسرائيل ، وضد حقوق الشعب الفلسطيني ، فقد استخدمت حق النقض ” الفيتو ” عشرات المرات لنقض قرارات مجلس الأمن ، بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوقهم ، وقد تكرر سرد بعضها ، على مدار عمر مجلس الأمن ، وكل مشاريع هذه القرارات ، تمَّ إسقاطها بفعل الفيتو الأمريكي ، ومن أبرز ما جاء فيها :
• حق تقرير المصير ، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
• انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967.
• إدانة إنشاء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة .
• إدانة حادث الهجوم على المسجد الأقصى.
• استنكار مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا في لبنان.
• سريان نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة .
• إدانة الممارسات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين.
• إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى .
• رفض مزاعم إسرائيل في اعتبار القدس الشرقية عاصمة لها.
• استنكار القبضة الحديدية ، وسياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
• إرسال لجنة دولية إلى الأراضي العربية المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
• مطالبة إسرائيل بوقف مصادرة الأراضي العربية في القدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في القدس المحتلة.
• إنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
• إزالة الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقوم بتقطيع أراضي وأوصال السلطة الفلسطينية وينتهك أراضي المواطنين الفلسطينيين.
• رفض إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب.
إذن ، وأمام هذا الصلف الأمريكي ، تمَّ انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ، وابتلاعها ، أمام نظر مجلس الأمن ، والمجتمع الدولي ، الذي وقف شاهداً على تمرير كل فصول المأساة الفلسطينية منذ عام 1948 .
ومن القضية الفلسطينية ، إلى القضية السورية ، التي شهدت ، هي الأخرى مظالم تاريخية ، مكّنتْ نظام الأسد من سفك دماء شعبه بدون رحمة ، وتحويل جزء كبير من السوريين إلى مهجرين ونازحين ، في مشهدٍ مأساوي لم يسبق له مثيل !
وقد لعبت روسيا والصين دوراً رئيساً ، في حماية نظام الأسد ، وتعطيل مشاريع قرارات دولية ، تدين جرائمه وانتهاكاته لحقوق الشعب السوري المظلوم ، كان بإمكانها ، لو لم يتم استخدام الفيتو الروسي والصيني ، وقف مجازر النظام وردعه !
ومن أبرز القرارات الدولية التي أدانت نظام الأسد ، ولكن روسيا والصين استخدمتا حق الفيتو لنقضها :
• فرض عقوبات على نظام الأسد، إذا ما استمر في استخدام العنف ضد الشعب السوري.
• تحميل رئيس النظام السوري مسؤولية إراقة الدماء في البلاد.
• إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها نظام الأسد.
• إدانة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيمياوية.
خلاصة القول ، لم يعد مجلس الأمن ، ولا المجتمع الدولي ، بفعل توازن المصالح القائم حالياً ، قادراً على جلب الحق ، وفرض السلام ، وإنصاف الدول والشعوب المٌستضعفة ، من براثن قوى النفوذ والهيمنة !
لذا ، وفي عالم اليوم ، وأقولها للدول والشعوب المٌستضعفة ، والمُضطهدة ، كونوا أقوياء ، ببذل العزم والحزم ، للوصول إلى ذلك ، فعالم اليوم لا يحترم سوى الأقوياء!

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389260

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