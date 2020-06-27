“الصحة السعودية”: 37 وفاة و3927 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 37 وفاة و3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت: “تم تسجيل 3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 178504، كما تم تسجيل 37 حالة وفاة ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 1511”.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3927) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1657) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (122,128) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/7KcZHfL1L7 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 27, 2020

وتم رصد أكبر عدد للإصابات الجديدة في الهفوف عند 535، تلتها مكة المكرمة عند 408، والدمام 399.

كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 122128 بعد تعافي 1657 شخص مصاب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتظهر مؤشرات اليوم لمعدلات الإصابات اليومية بفيروس كورونا تراجعا طفيفا مقارنة مع مؤشرات أمس الجمعة التي بلغت 3938، وتراجعا أيضا في معدلات الوفاة اليومية حيث بلغت أمس 46 حالة وفاة.

المصدر: وكالات