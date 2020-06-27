“أنا هموت يا ماما”: جريمة بشعة في مصر.. خنقت طفلتيها حتى الموت لأنهما إناث!

كل الوطن – اليوم السابع: شهدت منطقة شبرا الخيمة في مصر، جريمة بشعة راحت ضحيتها طفلتان يبلغان من العمر 5 و7 سنوات، حيث أقدمت أمهما على خنقهما حتى الموت.

وكشفت تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة عن لغز وفاة الطفلتين، حيث أدعت أمهما في البداية أنهما توفيتا نتيجة إصابتهما باختناق، بسبب تسريب غاز في الشقة، ثم اعترفت بجريمتها قائلة إنها أنجبت 3 أطفال بنتين وولد ولكن الطفل توفي.

وأشارت إلى أن زوجها منذ أن توفي ابنه أصيب بحالة نفسية سيئة ومعاملته تغيرت معها ومع الأطفال البنات، حيث كان يعاملهم معاملة سيئة كأنه ليس والدهم بسبب وفاة شقيقهم الولد.

وكشفت المتهمة أن زوجها كان يحملها مسؤولية وفاة ابنهم، وكان يعتدي عليها وعلى الأطفال بالضرب كل يوم بدون سبب، وظلت معاملته لبنتيها سيئة فقررت أن تقتلهما وترحمهما من العذاب، مشيرة إلى أنها أثناء خنق الطفلتين قالت لها إحداهما “أنا هموت يا ماما ” وظنت أنها تداعبها وتلعب معها.

في غضون ذلك، أمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض جثتي الطفلتين على مصلحة الطب الشرعي، كما انتقلت النيابة لمناظرة جثة المجني عليهما وتبين من المناظرة وجود أثار خنق على رقبتيهما، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

المصدر: اليوم السابع