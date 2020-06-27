لماذا رفضت الصومال وجيبوتي قرارات الجامعة العربية بشأن سد النهضة؟ صور

كل الوطن – سبتونيك : أثارت مواقف كل من دولتي الصومال وجيبوتي المتحفظة على قراري الجامعة العربية بشأن سد النهضة تساؤلات عديدة حول الأسباب التي تقف وراء ذلك، فهل هي “ضغوط إثيوبية” أم “مصالح الدولتين؟”.

قال عبد الرحمن عبدي رئيس مركز مقديشو للدراسات، إن السودان “يتعرض لضغوط إثيوبية غير مباشرة، وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف محايد بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي ولم يكن أمامه سوى التحفظ على البند الخامس من قرار جامعة الدول العربية رقم 8524″.

وأضاف رئيس مركز مقديشيو لـ“سبوتنيك”، في ضوء المتغيرات التي تشهدها العلاقة بين الصومال وإثيوبيا في الآونة الأخيرة، “ثمة أربع محددات ترسم الموقف الصومالي من سد النهضة الإثيوبي وتتمثل في العلاقات الصومالية – الإثيوبية

المتنامية بوتيرة سريعة ودراماتيكية منذ تولي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحكم عام 2018، والعلاقة الشخصية بين فرماجو وآبي أحمد، ويأمل الرئيسان في أن تساعد هذه العلاقة على طي صفحة العداء التاريخي بين الدولتين،

وبالتالي يتفادى الصومال كل ما من شأنه أن يسبب توترا في العلاقة بين البلدين”.

وتابع عبدي، “كما أن الوجود العسكري الإثيوبي في الصومال يمثل عامل ضغط آخر، حيث يأمل الصومال في أن ينعكس التغير الدراماتيكي في العلاقة مع إثيوبيا إيجابا على جهود استعادة الأمن والاستقرار، ومحاولات الحكومة بسط حكمها

على جميع أرجاء البلاد ومحاربة الإرهاب، كما أن هناك مخاوف من أن تستخدم إثيوبيا نهري جوبا وشبيلي اللذان يتدفقا من المرتفعات الإثيوبية كورقة ضغط في حال أصر الصومال على تأييد قرار جامعة الدول العربية الذي أكد حقوق مصر

التاريخية في مياه النيل“.