منظّمة الصحّة العالمية تكشف عن أبرز لقاح مرشّح ضدّ كورونا

كل الوطن – الرياض: أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة “أسترازينيكا” البريطانية ضد فيروس كورونا هو “على الأرجح” اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

وأوضحت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، أن لقاح شركة “مودرنا” مرشح أيضا، مضيفة أنه “ليس بعيدا” عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح شركة “أسترازينيكا”.

وأضافت أن المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لـ”كوفيد-19″.

يذكر أن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أن اللقاح تم تطويره بفضل الدراسات التي أجرتها جامعة أوكسفورد، مضيفا أن إنتاجه سيجري بمشاركة الجانب الإيطالي.

المصدر: وكالات