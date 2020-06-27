تسجيل الدخول
» » منظّمة الصحّة العالمية تكشف عن أبرز لقاح مرشّح ضدّ كورونا

منظّمة الصحّة العالمية تكشف عن أبرز لقاح مرشّح ضدّ كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
منظّمة الصحّة العالمية تكشف عن أبرز لقاح مرشّح ضدّ كورونا

كل الوطن – الرياض: أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة “أسترازينيكا” البريطانية ضد فيروس كورونا هو “على الأرجح” اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

وأوضحت كبيرة علماء المنظمة، سمية سواميناثان، أن لقاح شركة “مودرنا” مرشح أيضا، مضيفة أنه “ليس بعيدا” عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح شركة “أسترازينيكا”.

اقرأ أيضا...

وأضافت أن المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لـ”كوفيد-19″.

يذكر أن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة “أسترازينيكا” البريطانية لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أن اللقاح تم تطويره بفضل الدراسات التي أجرتها جامعة أوكسفورد، مضيفا أن إنتاجه سيجري بمشاركة الجانب الإيطالي.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389289

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.