جوزيبي كونتي والسراج يؤكدان : حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا

كل الوطن – وكالات – ار تى : أكد رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، خلال لقاءهما في العاصمة الإيطالية في روما يوم السبت، على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا.

وقالت حكومة الوفاق في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن رئيس المجلس الرئاسي التقى رئيس وزراء إيطاليا في روما في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضافت في بيانها، أن الجانبين جددا خلال اللقاء بأن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكريا، وأن على الجميع العمل من خلال مسار سياسي يحقق الاستقرار وفقا لقرار مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين.

وأشارت إلى أنه وعلى الصعيد الثنائي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، وكذلك استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام التي بدأت منذ أيا

كما اجتمع السراج مع ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، حيث تطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بناء على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم “2510”، للوصول إلى تسوية شاملة وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كما بحث الاجتماع ضرورة رفع الإغلاق عن المواقع النفطية واستئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، بأن السراج ووليامز رحبا بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، في إشارة إلى المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة وكذلك زرع ألغام وأجهزة متفجرة في مناطق سكنية.

المصدر: RT + وكالات