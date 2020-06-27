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» » حرس الحدود السعودي يرصد 3 قوارب إيرانية بعد دخولها المياه #السعودية، حيث تم متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. وتم إطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.

حرس الحدود السعودي يرصد 3 قوارب إيرانية بعد دخولها المياه #السعودية، حيث تم متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. وتم إطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.

كل الوطن- فريق التحرير
2020-06-27T21:44:40+03:00
2020-06-27T21:45:38+03:00
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
حرس الحدود السعودي يرصد 3 قوارب إيرانية بعد دخولها المياه #السعودية، حيث تم متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. وتم إطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389327

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