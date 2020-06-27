حرس الحدود السعودي يطلق طلقات تحذيرية باتجاه 3 قوارب إيرانية

كل الوطن – وكالات – العربية نت : أعلنت قوات حرس الحدود السعودية، اليوم السبت، أنها رصدت 3 قوارب إيرانية دخلت المياه الإقليمية، مشيرة إلى أنه تم التعامل معها.

ذكرت ذلك شبكة “العربية نت”، على صفحتها الرسمية على “تويتر”، اليوم السبت، مشيرة إلى أن قوات حرس الحدود السعودية أكدت أنه “تم توجيه عدة إنذارات للقوارب الإيرانية بعدها تم إطلاق طلقات تحذيرية“.

وتابعت: “القوارب الإيرانية تراجعت بعد إطلاق الطلقات التحذيرية عليها”، مضيفة: “لن نسمح بأي تجاوزات في المياه الإقليمية المملكة العربية السعودية”.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود: “رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتابع: “وفقا للإجراءات المتبعة في هذه الحالات، التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على التراجع”.