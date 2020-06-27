اجتماعات مرتقبة…عراقيل أمام استئناف القاهرة وبغداد مشروعات الطاقة المشتركة

كل الوطن – سبتونيك عربى : ما أعلنه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الأربعاء الماضي، لم يتضمن الكثير من التفاصيل، غير أنه أكد عزم بلاده على عقد مباحثات ثلاثية تضم العراق ومصر والأردن.

وبحسب الخبراء، فملف الطاقة بين الدول الثلاثة بات ذات أهمية كبرى، خاصة أن المضي قدما في المشروعات المرتقبة يستوجب القضاء على الجماعات الإرهابية لضمان سلامة المشروعات.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في بغداد: “بحثنا إمكانية عقد مباحثات ثلاثية تضم بغداد والقاهرة وعمان”، مؤكدا على “أهمية التعاون الثنائي المشترك في مكافحة الإرهاب والطاقة وملفات أخرى”.

فى أكتوبر 2016 حين استقبل الدكتور حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقي حينها، المهندس طارق الملا الذى أجرى زيارة إلى العراق على رأس وفد بترولى وخلال هذا اللقاء بحث الجانبين أسس التعاون المشترك وتبادل الخبرات فى

مختلف الصناعات البترولية من بحث واستكشاف وتنمية وإنتاج وتطوير وصيانة البنية الأساسية.

كما أكد رئيس الوزراء العراقى، أن آفاق التعاون والمشروعات الاستراتيجية المشتركة ستزداد مع مصر خلال الفترة القادمة، مشددا على أهمية التكامل والتعاون مع مصر.

في البداية قال الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري، إن مشروع خط أنابيب “البصرة -العقبة” العملاق قد يصل مصر أيضا.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، “أن المشروع تعطل بسبب كلفته، والتي والتي تصل إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تكون كلفة نقل البرميل الواحد إلى 6 دولارات، في حين أن العراق ينقل نفط للخليج العربي بكلفة لا تزيد عن 60 سنتا”

وأوضح أن “هذه الأسباب هي التي تجعل العراق في موقف متردد من عملية التنفيذ”.