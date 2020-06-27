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حرس الحدود: إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-27T22:47:10+03:00
2020-06-27T23:50:03+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
حرس الحدود: إجبار ثلاثة قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه السعودية

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب. ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب ، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.

وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389366

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