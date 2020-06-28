ما سرّ الكرسي الذي صنعته “أرامكو” خصّيصا للملك سعود!

كل الوطن – متابعات: نشر حساب “الملك سعود” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نادرة للكرسي الذي صنعته شركة أرامكو، خصيصا للعاهل السعودي الراحل.

وقال الحساب إن الكرسي صنع عام 1960 في بيروت، بمواصفات خاصة للملك سعود، ليناسب ضخامة جسمه وطوله الذي بلغ 204 سم، بعدما تعذر وجود كراسي مناسبة له عند زيارته للشركة.

الكرسي الذي صنعته #أرامكو بمواصفات خاصة خصيصا ل #الملك_سعود رحمه الله بسبب طوله الذي بلغ ٢٠٤ سم، للجلوس عليه عند زياراته للشركة ،وتعذر وجود كراسي تناسب طوله وضخامة جسمه رحمه الله. واحتفظت الشركة بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوه، رحمهم الله جميعاً . pic.twitter.com/c9JDG5Rtvo — الملك سعود (@kingsaud) June 27, 2020

وأوضح الحساب أن الشركة احتفظت بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوا الملك سعود.

وأضاف الحساب أن الكرسي جلس عليه أيضا الملك فيصل والملك خالد أثناء زياراتهما الرسمية للشركة.

المصدر: RT