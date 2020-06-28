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السودان.. إغلاق شوارع الخرطوم تحسبا لمظاهرة مليونية يوم 30 يونيو

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
السودان.. إغلاق شوارع الخرطوم تحسبا لمظاهرة مليونية يوم 30 يونيو

أفادت روسيا اليوم بأن السلطات السودانية أغلت الشوارع المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وشددت إجراءاتها الأمنية بعد دعوات لتنظيم مظاهرة مليونية الثلاثاء المقبل.

وقالت روسيا اليوم إن القوات الأمنية شددت إجراءاتها وبدأت حملة تفتيش وقائي، ورفعت درجة الجاهزية والاستعداد القصوى.

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كما بدأت إخلاء وسط الخرطوم من الباعة وإغلاق المحلات التجارية.

وتتزامن هذه الإجراءات مع إطلاق العديد من الأطراف السياسية مثل “تجمع المهنيين”، و”تنسقية لجان المقاومة”، لتنظيم مظاهرة مليونية، مطالبين بـ”إعادة تصحيح مسار الثورة”، وإصلاح الأجهزة الأمنية.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389426

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